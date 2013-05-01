Дипломная работа. Экологическое право

Тема: "Юридическая ответственность за экологические преступления."

Необходимо выполнить работу с учетом следующих заметок.

Соблюдение стандартов: введение должно содержать актуальность, объект исследования, предмет исследования, метод, а так же теоретическую основы работы и практическую основу.

Общая часть.

1. История экологических преступлений (Россия) (возникновение, развитие, закрепление и т.д.)

2. Понятие и классификация преступлений

3. Характеристика преступлений, состав

Особенная часть.

Состоит из отдельных составов преступлений, наиболее значительных и актуальных. Заключается в характеристике каждого из них.

Среди источников необходимо использовать труды Лопашенко, Боголюбов, Бринчук, Краснова, Вершило.

Основной источник по конкретно этой теме - Дубовик О.Л.

Так же необходимо использовать судебную практику, НПА, комментарии ВС и т.д.