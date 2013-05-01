История создания таможенного союза

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Тема: История создания Таможенного союза.

Требования: объем: 70–80 стр, сноски, введение, заключение. оригинальность не ниже 80–85%

Срок: обсуждается.

К диплому нужно будет сделать преддипломную практику

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12 лет назад
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12 лет назад

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