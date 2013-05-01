Объемная курсовая по IT

Есть построенные SADT -диаграммы по темам:

- начальник КПП

- администратор Базы отдыха

Задание:

На их основании необходимо:

- построить ER-диаграммы с описанием;

- создать базу данных по ним в Ассess;

- в Delphi сделать программу, чтобы она интегрировала данные из Ассess

- программа должна выполнять процессы автоматизации, показанные на SADT диаграмме

- кроме того по начальнику КПП сделать форму создания пропусков

Примечания:

Указывайте стоимость, она будет согласовываться.

Также указывайте максимальный срок. При его несоблюдении - штрафы.

Сами SADT диаграммы выбранному исполнителю .

Доработки в срок не входят (но на них выделяется не более 3-х дней)

Оплата:

Только Вебмани ( рубли или доллары).

Оплату гарантирую после проверки преподавателем ( примерный срок неделя со дня отправки). При поэтапной сдаче можно рассмотреть поэтапную оплату.

Действие заявки:

Ответ нужен сегодня - завтра. Т.е. нужна уверенность, что этот проект кто-то выполнит, знать срок и цену.