Тема: История создания Таможенного союза. Требования: объем: 70–80 стр, сноски, введение, заключение. оригинальность не ниже 80–85% Срок: обсуждается. К диплому нужно будет сделать преддипломную практику Жду предложений по цене!
Объемная курсовая по IT
Есть построенные SADT -диаграммы по темам:
- начальник КПП
- администратор Базы отдыха
Задание:
На их основании необходимо:
- построить ER-диаграммы с описанием;
- создать базу данных по ним в Ассess;
- в Delphi сделать программу, чтобы она интегрировала данные из Ассess
- программа должна выполнять процессы автоматизации, показанные на SADT диаграмме
- кроме того по начальнику КПП сделать форму создания пропусков
Примечания:
Указывайте стоимость, она будет согласовываться.
Также указывайте максимальный срок. При его несоблюдении - штрафы.
Сами SADT диаграммы выбранному исполнителю .
Доработки в срок не входят (но на них выделяется не более 3-х дней)
Оплата:
Только Вебмани ( рубли или доллары).
Оплату гарантирую после проверки преподавателем ( примерный срок неделя со дня отправки). При поэтапной сдаче можно рассмотреть поэтапную оплату.
Действие заявки:
Ответ нужен сегодня - завтра. Т.е. нужна уверенность, что этот проект кто-то выполнит, знать срок и цену.
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