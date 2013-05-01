Реферат по парламентаризму

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Реферат на украинском языке. Тема: Поняття та порівняльно-правовий аналіз парламенту Федеративної Республіки Німеччина.

Страниц: 15-20

Остальное все по стандарту: зміст, вступ, посилання, література ...

12 лет назад
galkevich
Сергей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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