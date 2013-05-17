Реферат по истории

История государства и права зарубежных стран , тема: Якобинская диктатура во Франции: основные декреты и органы управления.

Объем не должен превышать 10 страниц. тема разбита на 2-3 подвопроса с введением и заключением. Список лит-ры обязателен.

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