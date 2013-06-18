Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внедрение 1С Предприятия 8.2". Введение не надо. Объем работы 40 страниц. Вот содержание: 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖАМ ЭЛЕКТО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ……… 1.1. ...
Диплом социальная работа.
Тема "Технологии социальной работы с многодетными семьями"
1 глава Теория
2 глава Практика
3 глава Социальный проект
Объем - 70 стр. + приложения.+ глоссарий
требования - см. кв м.у.
анти от 75 % и выше.
План к - 4 мая. Ждать утверждения. Далее писать по главам.
Общий срок - 3 недели.
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