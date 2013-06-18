Диплом социальная работа.

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Завершен2 заявки145 просмотров

Тема "Технологии социальной работы с многодетными семьями"

1 глава Теория

2 глава Практика

3 глава Социальный проект

Объем - 70 стр. + приложения.+ глоссарий

требования - см. кв м.у.

анти от 75 % и выше.

План к - 4 мая. Ждать утверждения. Далее писать по главам.

Общий срок - 3 недели.

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12 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$250
20 дней
Отличная работа. Спасибо!
Спасибо за интересное задание, оперативную связь и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад