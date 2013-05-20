Курсовая работа

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Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внедрение 1С Предприятия 8.2". Введение не надо. Объем работы 40 страниц.

Вот содержание:

1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖАМ ЭЛЕКТО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ………

1.1. Анализ программного обеспечения для создания автоматизированной системы управления отделами…………......

1.2. Разработка проекта создания автомазированной системы управления работой отделами компании...................................……

1.3. Разработка структуры базы данных…………………………

1.4. Разработка проекта внедрения 1С Управление торговлей для повышения эффективности создания, анализа и оптимизации заказов………………………………………………………………………

1.5. Разработка предложений по автоматизации документооборота в производственно-техническом отделе……….

Срок предоставления работы 20.05.13.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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