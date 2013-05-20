Диплом. Организация и и финансовое планирование на предприятии сферы услуг Теория и практика. 70 страниц
Курсовая работа
Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внедрение 1С Предприятия 8.2". Введение не надо. Объем работы 40 страниц.
Вот содержание:
1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖАМ ЭЛЕКТО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ………
1.1. Анализ программного обеспечения для создания автоматизированной системы управления отделами…………......
1.2. Разработка проекта создания автомазированной системы управления работой отделами компании...................................……
1.3. Разработка структуры базы данных…………………………
1.4. Разработка проекта внедрения 1С Управление торговлей для повышения эффективности создания, анализа и оптимизации заказов………………………………………………………………………
1.5. Разработка предложений по автоматизации документооборота в производственно-техническом отделе……….
Срок предоставления работы 20.05.13.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: "Юридическая ответственность за экологические преступления." Необходимо выполнить работу с учетом следующих заметок. Соблюдение стандартов: введение должно содержать актуальность, объект исследования, предмет исследования, метод, а так же теоретическую основы работы и практическую основу. ...Закрыт12 лет назад
Реферат на украинском языке. Тема: Поняття та порівняльно-правовий аналіз парламенту Федеративної Республіки Німеччина. Страниц: 15-20 Остальное все по стандарту: зміст, вступ, посилання, література ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть построенные SADT -диаграммы по темам: - начальник КПП - администратор Базы отдыха Задание: На их основании необходимо: - построить ER-диаграммы с описанием; - создать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: История создания Таможенного союза. Требования: объем: 70–80 стр, сноски, введение, заключение. оригинальность не ниже 80–85% Срок: обсуждается. К диплому нужно будет сделать преддипломную практику Жду предложений по цене!Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Работа социального педагога по преодолению конфликтов в образовательной среде с помощью школьных служб примирения Примерено нужно следующее: Глава1 теоретические основы исследования социальный педагог в образовательном учреждении, ...Закрыт12 лет назад
дипломная работа, срок - до 20 мая методика в приложенииРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема курсовой работы: Разработка проекта несущих конструкций многоэтажного гражданского или промышленного каркасного здания Срок выполнения к 12 мая Прикрепил задание и образецЗавершен12 лет назад
дисциплина финансовый и банковский менеджмент...тема рационализация затрат на производство и реализацию продукции.срок горит, 70 процентов АПЗавершен12 лет назад
Предмет: бизнес-риторика Вид работы: реферат Объем: 12-15 стр (14 кегль, 1,5 интервал) ОБЯЗАТЕЛЬНО: ссылки на лит-ру, введение, основная часть, заключение. Темы на выбор: 1. Традиции классической риторики. Риторический ...Завершен12 лет назад