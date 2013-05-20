Курсовая работа

Тема: "Юридическая ответственность за экологические преступления." Необходимо выполнить работу с учетом следующих заметок. Соблюдение стандартов: введение должно содержать актуальность, объект исследования, предмет исследования, метод, а так же теоретическую основы работы и практическую основу. ...