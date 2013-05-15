Диплом по налогообложению

$160
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Завершен1 заявка170 просмотров

Тема работы: Акцизы_на_отдельные_виды_товаров:_действующий_механизм_исчисления_и_уплаты_ направления_его_совершенствования.

Предмет работы: налогообложение

рассматривать практическую часть нужно на примере РФ.

Объем работы: 60-70 страниц

Шрифт: 14

Интервал: 1,5

Срок выполнения: 12 мая

12 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat13
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$184
7 дней
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую Наталию как грамотного и ответственного работника
Только положительные эмоции от проекта и мои рекомендации, как отличному заказчику.

Заявки фрилансеров

Nat13
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад