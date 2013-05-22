Курсовая работа по экономике

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Завершен4 заявки144 просмотра

Тема "Фискальная политика государства и её эффективность"

анти - 75 %.

есть м.у.

Общий срок - 6 мая, но возможно увеличение срока.

Уважаемые авторы! Заполняйте заявку грамотно, чтобы Вас можно было выбрать, также указывайте адрес электронной почты для связи

12 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Хорошая работа. Все пожелания были учтены, а замечания своевременно исправлены. Работаем дальше!
Спасибо за сотрудничество. Всем доволен

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад