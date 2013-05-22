Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внедрение 1С Предприятия 8.2". Введение не надо. Объем работы 40 страниц. Вот содержание: 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖАМ ЭЛЕКТО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ……… 1.1. ...
Курсовая работа по экономике
Тема "Фискальная политика государства и её эффективность"
анти - 75 %.
есть м.у.
Общий срок - 6 мая, но возможно увеличение срока.
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