Реферат по истории ОВД

История ОВД, тема: Первый опыт профессиональной подготовки кадров милиции в период ее становления.

Объем не более 15 страниц. Тема на 2-3 подвопроса с вступлением и заключением, списком лит-ры.

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