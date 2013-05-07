Реферат по истории ОВД

$13
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Завершен2 заявки201 просмотр

История ОВД, тема: Первый опыт профессиональной подготовки кадров милиции в период ее становления.

Объем не более 15 страниц. Тема на 2-3 подвопроса с вступлением и заключением, списком лит-ры.

Антиалагиат от 65%

Срок до 4 дней

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Adri
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$12
3 дня
Спасибо за отличную работу, выполненную раньше срока!
Профессиональный подход: четкое и понятное ТЗ, моментальная оплата, доброжелательное общение. Спасибо! Надеюсь в дальнейшем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Adri
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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