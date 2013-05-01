Срочно переделать курсовую.

$33
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Закрыт3 заявки261 просмотр

Здравствуйте.

Срочно нужно переделать готовую курсовую.

1. Поднять уникальность до 65% по системе антиплагат.

2. Подогнать по теме.

3. Сделать согласно методичке.

Цена 1000р

Интересует срок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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