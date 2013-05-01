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Закрыт1 заявка130 просмотров

Диплом 80-100 страниц.Совершенствование управления подразделением организации, на примере отдела охраны и сопровождения грузов в частном охранном предприятии Есть утвержденный план и методичка. Ваши сроки и стоимость?

12 лет назад
shamanmax1
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров