Студенческая работа. Основы звуковой электроники

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Закрытнет заявок156 просмотров

Студенческая работа. Физические основы звуковой электроники

задание тут: dfiles.ru/files/qmcic6oyz

(в проекте не поместилось)

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12 лет назад
mixailjob
Михаил 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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