Работа по звукорежиссуре

Нужно написать литературный рассказ на тему" Горькая правда" и сделать к этому рассказу аудиоработу.

методички к этому заданию не существует.

Требуется звуковая работа,при прослушивании которой (при зачете) всеми студентами группы,им было понятно что эта аудиоработа именно на тему "горькая правда" и оцениваться будет ,то как создан звуковой образ, придуманного рассказа, понятно ли то,что этот звуковой материал на тему горькая правда если не читать рассказ.

Предлагайте цену.