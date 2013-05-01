Работа по звукорежиссуре

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Закрыт1 заявка216 просмотров

Нужно написать литературный рассказ на тему" Горькая правда" и сделать к этому рассказу аудиоработу.

методички к этому заданию не существует.

Требуется звуковая работа,при прослушивании которой (при зачете) всеми студентами группы,им было понятно что эта аудиоработа именно на тему "горькая правда" и оцениваться будет ,то как создан звуковой образ, придуманного рассказа, понятно ли то,что этот звуковой материал на тему горькая правда если не читать рассказ.

Предлагайте цену.

12 лет назад
mixailjob
Михаил 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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