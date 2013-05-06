Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внедрение 1С Предприятия 8.2". Введение не надо. Объем работы 40 страниц. Вот содержание: 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖАМ ЭЛЕКТО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ……… 1.1. ...
Реферат по философии
Реферат по философии:
Тема: Философия марксизма, социально-исторические условия ее возникновения.
С вступлением и заключением, списком лит-ры.
Оъьем не более 17 страниц.
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