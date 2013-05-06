Реферат по криптографии

Предмет, дисциплина: Криптография

Тема работы: Шифр LUCIFER

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория + практика в виде приложенного кода шифра на C или C++ (с комментариями)

Объем работы: 10-15 страниц

Срок выполнения: до 4 дней

В работе обязательно оглавление, введение и заключ. список литературы в конце.

Код шифра есть в бесплатном доступе, например http://www.cyberforum.ru/algorithms/thread135585.html

На антиплагиат не проверяю, но это не значит что нужно найти готовую бесплатную работу и сдать ее мне. как минимум, информация должна быть собрана с 4-5 разных источников.