Реферат по криптографии

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Завершен3 заявки162 просмотра

Предмет, дисциплина: Криптография

Тема работы: Шифр LUCIFER

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория + практика в виде приложенного кода шифра на C или C++ (с комментариями)

Объем работы: 10-15 страниц

Срок выполнения: до 4 дней

В работе обязательно оглавление, введение и заключ. список литературы в конце.

Код шифра есть в бесплатном доступе, например http://www.cyberforum.ru/algorithms/thread135585.html

На антиплагиат не проверяю, но это не значит что нужно найти готовую бесплатную работу и сдать ее мне. как минимум, информация должна быть собрана с 4-5 разных источников.

HTML
12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за отличную, качественную работу!
Все прошло хорошо, сделал работу - получил деньги!

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winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад