Midnight_Twist

За 17 дней ни одна из работ выполнена не была. Я получала только ежедневные завтраки по электронной почте и ждала результата. Вот уже 3 дня Светлана не отвечает на мои просьбы выслать хотя бы одну работу, однако это не мешает ей регулярно появляться с соц. сетях. Думаю выводы можно сделать однозначные. Человек оказался не исполнительным и безответственным. Не рекомендую к сожалению.