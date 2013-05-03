Midnight_Twist

Светлана Midnight_Twist

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

По специальности психолог.

Опыт написания работ на заказ 9 лет. Пишу рефераты, отчёты по практике, курсовые и дипломные работы по педагогике, психологии (кроме зоопсихологии и акмеологии), социальной работе. Выполняю рефераты и контрольные по истории, социологии, культурологии и другим гуманитарным дисциплинам. Есть опыт выполнения кандидатских диссертаций (специальная психология, медицинская психология, коррекционная педагогика).

Всегда готова к сотрудничеству.

Отзывы заказчиков

seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$120
0 баллов
11 лет назад
Курсовые по психологии
За 17 дней ни одна из работ выполнена не была. Я получала только ежедневные завтраки по электронной почте и ждала результата. Вот уже 3 дня Светлана не отвечает на мои просьбы выслать хотя бы одну работу, однако это не мешает ей регулярно появляться с соц. сетях. Думаю выводы можно сделать однозначные. Человек оказался не исполнительным и безответственным. Не рекомендую к сожалению.
Zachli
Сорков 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
5 баллов
12 лет назад
Курсовая по экологии
Работа сдана клиентом,но с большими доработками.
Не рекомендую Евгения к сотрудничеству. Работа была сдана в конце мая, оплаты так и не увидела. Написала ему на днях, он ответил, что оплату пришлось возвратить клиенту. Странно, возвращать оплату, когда "Работа сдана клиентом,но с большими доработками" (к слову, и здесь врёт - доработка была одна). Наглый и лживый человек, не связывайтесь с ним, если не хотите потерять своё время.
Ответный отзыв
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
0 баллов
12 лет назад
Психологический возраст учащихся
Работа была провалена: опоздание по срокам, содержание не соответствовало теме работы.
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
8 баллов
12 лет назад
Диплом Гендер. различия в брачно-семейном поведен.
Работа выполнена
хороший заказчик
Ответный отзыв
Elena1980
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Курсовая работа по психологии
Спасибо за работу, Светлана! Работа выполнена качественно и в срок, мои рекомендации.)
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Рекомендую Елену как честного и терпеливого заказчика.
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