Midnight_Twist

По специальности психолог.
Опыт написания работ на заказ 9 лет. Пишу рефераты, отчёты по практике, курсовые и дипломные работы по педагогике, психологии (кроме зоопсихологии и акмеологии), социальной работе. Выполняю рефераты и контрольные по истории, социологии, культурологии и другим гуманитарным дисциплинам. Есть опыт выполнения кандидатских диссертаций (специальная психология, медицинская психология, коррекционная педагогика).
Всегда готова к сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
$120
0 баллов
11 лет назад
За 17 дней ни одна из работ выполнена не была. Я получала только ежедневные завтраки по электронной почте и ждала результата. Вот уже 3 дня Светлана не отвечает на мои просьбы выслать хотя бы одну работу, однако это не мешает ей регулярно появляться с соц. сетях. Думаю выводы можно сделать однозначные. Человек оказался не исполнительным и безответственным. Не рекомендую к сожалению.
$40
5 баллов
12 лет назад
Работа сдана клиентом,но с большими доработками.
Ответный отзыв
Не рекомендую Евгения к сотрудничеству. Работа была сдана в конце мая, оплаты так и не увидела. Написала ему на днях, он ответил, что оплату пришлось возвратить клиенту. Странно, возвращать оплату, когда "Работа сдана клиентом,но с большими доработками" (к слову, и здесь врёт - доработка была одна). Наглый и лживый человек, не связывайтесь с ним, если не хотите потерять своё время.
$150
0 баллов
12 лет назад
Работа была провалена: опоздание по срокам, содержание не соответствовало теме работы.
$150
8 баллов
12 лет назад
Работа выполнена
Ответный отзыв
хороший заказчик
$35
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу, Светлана! Работа выполнена качественно и в срок, мои рекомендации.)
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Рекомендую Елену как честного и терпеливого заказчика.