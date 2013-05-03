Курсовая работа по психологии

$35
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Завершен3 заявки125 просмотров

Необходимо написать курсовую работу на тему "Психогимнастика как средство коррекции гиперактивности старших дошкольников" Уникальность - не ниже 70%.

12 лет назад
Elena1980
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Midnight_Twist
Светлана 
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$35
7 дней
Спасибо за работу, Светлана! Работа выполнена качественно и в срок, мои рекомендации.)
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Рекомендую Елену как честного и терпеливого заказчика.

Заявки фрилансеров

Midnight_Twist
Светлана 
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад