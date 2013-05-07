Диплом по информационным технологиям

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Закрыт3 заявки112 просмотров

автоматизация складского учета на малом торговом предприятии

Объем - 90 стр.

Срок - 07.05.13

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

(БД на Access

3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

4. ОБОСНОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров