Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям: -финансы и кредит -бухгалтерский учет и аудит -управление персоналом -юриспруденция (все виды права) -финансовый менеджмент - технические дисциплины ...
Курсовая гму
Тема . Анализ систем национальной безопасности рф и сша
Объем. 25 стр
Ап.-нет
План
.1. Общая характеристика систем национальной безопасности рф и сша по основным угрозам и субъектам деятельно6и
2. Механизмы обеспечения нац. Без в рф и сша
3.проблемные области системы нац без рф и сша
Срок. 3 дня
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