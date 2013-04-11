Курсовая гму

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Тема . Анализ систем национальной безопасности рф и сша

Объем. 25 стр

Ап.-нет

План

.1. Общая характеристика систем национальной безопасности рф и сша по основным угрозам и субъектам деятельно6и

2. Механизмы обеспечения нац. Без в рф и сша

3.проблемные области системы нац без рф и сша

Срок. 3 дня

12 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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