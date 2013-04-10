Диплом Прикладная информатика (в экономике)

тема-Анализ применения в таможенных органах Таможенного союза законов и закономерностей управления.Таможенный менеджмент,есть требования к написанию,нет плана,срок недели 2 есть точно,но необходимо сначала сдать на поверку план,чтобы они его подтвердили.Общие рекомендации по написанию курсовой работы ...