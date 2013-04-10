Диплом Прикладная информатика (в экономике)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок111 просмотров

Тип работы: Дипломная работа ( с практической частью)

Предмет: Информатика(Прикладная информатика (в экономике))

Тема работы: Анализ деятельности предприятия Общества с ограниченной ответственностью "Щит" с применением информационных технологий

Количество страниц: 50-60

Сроки: до 01.05

12 лет назад
MariVlad
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров