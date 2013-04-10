Диплом – Прокурорский надзор

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Здравствуйте!

Требуется выполнить диплом на тему Прокурорский надзор за деятельностью ФМС РФ.

Срок – неделя.

Методички нет.

Сразу нужен будет план для утверждения.

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров