Курсовая по менеджменту

тема-Анализ применения в таможенных органах Таможенного союза законов и закономерностей управления.Таможенный менеджмент,есть требования к написанию,нет плана,срок недели 2 есть точно,но необходимо сначала сдать на поверку план,чтобы они его подтвердили.Общие рекомендации по написанию курсовой работы

1) руководствуйтесь Требованиями РТА по написанию курсовых работ;

2) объем курсовой - не более 35 страниц, минимально - 20 страниц.

3) источники: основная литература - норма: 8-10 наименований; периодические издания - 3-4; нормативно-правовые документы - обязательно (действующие);

4) при использовании источника - указывать сноски обязательно;

5) в первой главе - теория вопроса (2-3 параграфа);

6) во второй главе - практический аспект современной реализации (2-3 параграфа: обзор современного состояния; выявление актуальной проблематики; пути решения, перспективы).