Курсовая работа по сравнительной типологии

$60
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Завершен1 заявка123 просмотра

Нужно выполнить работу по сравнительной типологии русского и английского языков. Вариант 3.

Срок - к 18 апреля.

12 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$60
8 дней
Работа сделана в срок, качественно, сдана успешно. Продолжаем сотрудничество
Елена – один из тех заказчиков, который четко знает, что хочет получить на выходе проекта и всячески помогает исполнителю в процессе работы.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад