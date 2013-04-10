Курсовая по туризму

предмет:СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.тема: Развитие инноваций в сфере гостиничных услуг. Требования строго по содержанию, один под пункт 5 стр.,список источников не меньше 40 и их нужно оформить по методичке.,ссылки тоже нужны. После каждого подпункта и главы вывод.И первую главу нужно текст отредактировать(в первом подпункте)между абзацами нет логического перехода--а так этот текст правильный !