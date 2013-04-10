Авторы по техническим и экономическим дисциплинам

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Закрыт12 заявок220 просмотров

В связи с расширением и увеличением объемов работ нужны авторы по любым техническим специальностям!

Обязательные условия:

- ответственность;

- опыт работы в данной сфере;

- профессионализм в своей области.

Мы предлагаем интересные заказы и достойное вознаграждение, размер которого вы определяете сами (при оценке заказов)!

12 лет назад
Magistr54
Ирина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров