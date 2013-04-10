Добрый день. Необходимо написать курсовую работу на тему "История детско-юношеского туризма". Язык написания - украинский. Соответственно, в работе необходимо раскрыть как общую историю развития детско-юношеского туризма, так и конкретно пройтись по истории данного вида туризма ...
Курсовая работа – Специальный менеджмент
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Специальный менеджмент"
Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427
Все методические и дополнительные материалы – прилагаем.
Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:
Готовую работу необходимо высылать на е-мейл – [email protected]
В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.
Также возможно проведение сделок с гарантией сайта (СБР).
Ждем Ваших предложений.
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