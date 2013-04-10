тема:Coвepшeнcтвoвaниe peaли3aции Moлoдeжнoй пoлитики в гopoдe город и подразделение скажу в ЛС 80 страниц. нужен также преддиплом на 35 стр. преддиплом использовать потом во 2-й главе. есть материал, метода. ...
1 глава дипломной - срочно
ГЛАВА 1 Теоретические основы бизнес-планирования
1.1 Характеристика предприятия малого бизнеса
1.2 Бизнес план как форма проектирования услуги
1.3 Анализ бизнес среды
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