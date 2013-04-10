1 глава дипломной - срочно

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Закрыт3 заявки161 просмотр

ГЛАВА 1 Теоретические основы бизнес-планирования

1.1 Характеристика предприятия малого бизнеса

1.2 Бизнес план как форма проектирования услуги

1.3 Анализ бизнес среды

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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