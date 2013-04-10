Диплом, гму, соверш-е реализации мол. политики

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тема:Coвepшeнcтвoвaниe peaли3aции Moлoдeжнoй пoлитики в гopoдe

город и подразделение скажу в ЛС

80 страниц.

нужен также преддиплом на 35 стр.

преддиплом использовать потом во 2-й главе.

есть материал, метода.

оформление - строго.

+речь, през, рец-я

сначала план на утв-е, потом сдавать по главам.

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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