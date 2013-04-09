Диплом: Психология

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема работы: Психокоррекция школьной тревожности.

Количество листов: 50-70

Работа: Теория+Практика

От клиента: Работа должна быть оформлена в шаблоне.

Прилагаем данные.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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