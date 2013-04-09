Диплом по дизайну интерьеров

ДОЛЖНО БЫТЬ ОФОРМЛЕНО В ПРоГРАМАХ АВТОКАД И DX MAX

нужно на формате А4 сделать чертеж квартиры первоначальный , затем изменить те внести перегородки или как то его улучшить , в 3DX MAX сделать все остальное те заполнить мебелью и всем интерьером , если вам знакома работа то вы знаете как это сделать. Жду вашего ответа