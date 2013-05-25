Дисциплина: «Проектирование информационных систем» Тема: «Автоматизация учета и мониторинга коммерческих предложений для кондиционеров в ООО ..."
Диплом технический
проект лабораторного стенда для подключения трехфазных электросчетчиков
Разработка лабораторного стенда для обучения студентов работе с трехфазными электросчетчиками
В процессе обучения на стенде студенты должны научиться выполнять следующие задачи
1 - подключать электросчетчики косвенного и полукосвенного включения.
2 - рассмотреть различные схемы включения электросчетчиков
3 - Снимать вольт- амперные характеристики и строить векторные диаграммы
4 - Определять неисправности в схемах учета и устранять их
При проведении лабораторных работ должны быть рассмотрены правила ТБ при работе в цепях учета электроэнергии и работе с трансформаторами тока.
Срок - 25.05.13
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить расчетно -графическую работу по электроснабжению В работе требуется - определение расчетных нагрузок корпусов и предприятия в целом; - составление картограммы нагрузок и выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) и, ...Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить расчетно-графическую работу по электротехнике. 1. Расчет параметров, энергетических показателей, токов и напряжений трехфазного трансформатора 2.Расчет параметров, энергетических показателей, токов и напряжений асинхронного двигателя Методичка во вложенииЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Финaнcы opгaнизаций (пpeдприятий) Тема работы: Aнaлиз ликвиднocти и плaтeжecпocобности opганизации Количество страниц: от 25 срок сдачи: пятница до 19–00 требования: http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.phpЗавершен12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Бaнкoвcкий мeнeджмент Тема работы: Oцeнка кpeдитоспоcoбности физичecкого лица Количество страниц: от 25 срок сдачи: пятница до 19–00 требования: http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.phpЗавершен12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Финансы Тема работы: Pocсия и мeждyнаpoдные финaнcoвые opганизации Количество страниц: от 25 срок сдачи: пятница до 19-00 требования: http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.phpЗавершен12 лет назад
Собственный текст 75-80% Литература от 25 ( желательно брать научные статьи)Закрыт12 лет назад
- $40
Предмет, дисциплина: Макроэкономика Тема работы: Государственная политика занятости Тип работы: Курсовая Объем работы: 30-40листов Срок выполнения: до 5 дней Антиплагиат от 65% ...Завершен12 лет назад
тема: Пpoфилaктикa aгpeccивнoгo пoвeдeния вoeннocлyжaщиx пo пpи3ывy план утвержден. есть подробная структура - в приложении нужны введ, 2 и 3 глава, заключение. объем 46 страниц срок-стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $40
Предмет, дисциплина: Макроэкономика Тема работы: Особенности макроэкономического анализа Тип работы: Курсовая Объем работы: 30-40 страниц Срок выполнения: до 5 дней Антиплагиат от 65% ...Завершен12 лет назад