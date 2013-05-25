Диплом технический

проект лабораторного стенда для подключения трехфазных электросчетчиков

Разработка лабораторного стенда для обучения студентов работе с трехфазными электросчетчиками

В процессе обучения на стенде студенты должны научиться выполнять следующие задачи

1 - подключать электросчетчики косвенного и полукосвенного включения.

2 - рассмотреть различные схемы включения электросчетчиков

3 - Снимать вольт- амперные характеристики и строить векторные диаграммы

4 - Определять неисправности в схемах учета и устранять их

При проведении лабораторных работ должны быть рассмотрены правила ТБ при работе в цепях учета электроэнергии и работе с трансформаторами тока.

Срок - 25.05.13