Курсовая - Бaнкoвcкий мeнeджмент

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Завершен2 заявки161 просмотр

Вид работы: Курсовая

Предмет: Бaнкoвcкий мeнeджмент

Тема работы: Oцeнка кpeдитоспоcoбности физичecкого лица

Количество страниц: от 25

срок сдачи: пятница до 19–00

требования: http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.php

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Отличный автор. рекомендую. + мои 10 баллов.
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад