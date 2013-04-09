Электротехника

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Необходимо выполнить расчетно-графическую работу по электротехнике.

1. Расчет параметров, энергетических показателей, токов и напряжений трехфазного трансформатора

2.Расчет параметров, энергетических показателей, токов и напряжений асинхронного двигателя

Методичка во вложении

12 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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