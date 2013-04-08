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Курсовая таможенный менеджмент
Тема: Деятельность таможенных органов по предотвращению контрабанды
+ презентация к работе ( образец прилагаю)
курсовая работа с практической частью
оформление строго по методичке ( прилагаю)
отчет на АП не ниже 70%.
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