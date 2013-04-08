Нужно сделать 2 диплома по международной экономике

Здравствуйте! Диплопы нужно писать на украинском языке. Состоят они из трех частей.

Диплом 1: тема — «Світовий досвід ціноутворення на ринку електроенергії та його використання в Україні" диплом состоит из 3-х частей, первые 2 части желательно сдать до 19 аплеля.

Диплом 2 : тема — " Менеджмент інновацій ЗЕД підприємств», нужно сделать только 2 -ю (аналитическую) и третью (практическую) часть. Аналитическую часть нужно сдать до 20 апреля.

Методички, приложения, данные по предприятиям есть.

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