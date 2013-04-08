Нужно написать вторую практическую часть диплома(менеджмент).Тема:Исследование мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации отрасли физической культуры и спорта.
Нужно сделать 2 диплома по международной экономике
Здравствуйте! Диплопы нужно писать на украинском языке. Состоят они из трех частей.
Диплом 1: тема — «Світовий досвід ціноутворення на ринку електроенергії та його використання в Україні" диплом состоит из 3-х частей, первые 2 части желательно сдать до 19 аплеля.
Диплом 2 : тема — " Менеджмент інновацій ЗЕД підприємств», нужно сделать только 2 -ю (аналитическую) и третью (практическую) часть. Аналитическую часть нужно сдать до 20 апреля.
Методички, приложения, данные по предприятиям есть.
Кто готов взятся за работу пишите мне на почту [email protected]; в скайп - romanka905 или просто отвечайте в скайп. Цену предлагайте сами.
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