Магистерская ускоренные испытания микросхем памяти

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Вид работы: Магистерская

Предмет: метрология, стандартизация и сертификация

Тема работы: ускоренные испытания микросхем памяти как метод прогнозирования их надежности

Количество страниц: 110

Срoк сдачи: 04-05-2013

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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