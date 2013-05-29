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Курсовая по социальной работе.
ТЕМА "Теоретико-методологические основы социальной работы в здравоохранении"
требования.
титульный лист
содержание:
-введение
Актуальность проблемы исследования
Степень научной разработанности
объект исследования
предмет исс-я
цель исс-я
задачи исс-я
теоретико-метологическая база
глава 1 теоретическая на 2 параграфа
глава 2 методологическая
тезисные выводы после каждой главы
Заключение:
Список лит-ры не позднее 2008 г.
размер 25-30 листов.приблизител содержание : 1.Теоретические основы социальной работы в здравоохранении 1.1. Система здравоохранения как поле професиональной социальной работы 1.2. Медико-социальная работа: структура и содаржание 2. Методолгические основы социально работы в систем здравоохранения 2.1. Методы медико-социальной работы 2.2. Отечественный опыт медико-социальной работы...ну как-то так можно придерживтаься, а там..что найдете зависит от материала а на вопрос что писат в главе 2 методологическая дала ссылку на http://socialpol.ru/otvety-k-ekzamenu-po-socialnoj-ra..
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