Курсовая по социальной работе.

ТЕМА "Теоретико-методологические основы социальной работы в здравоохранении"

требования.

титульный лист

содержание:

-введение

Актуальность проблемы исследования

Степень научной разработанности

объект исследования

предмет исс-я

цель исс-я

задачи исс-я

теоретико-метологическая база

глава 1 теоретическая на 2 параграфа

глава 2 методологическая

тезисные выводы после каждой главы

Заключение:

Список лит-ры не позднее 2008 г.

размер 25-30 листов.приблизител содержание : 1.Теоретические основы социальной работы в здравоохранении 1.1. Система здравоохранения как поле професиональной социальной работы 1.2. Медико-социальная работа: структура и содаржание 2. Методолгические основы социально работы в систем здравоохранения 2.1. Методы медико-социальной работы 2.2. Отечественный опыт медико-социальной работы...ну как-то так можно придерживтаься, а там..что найдете зависит от материала а на вопрос что писат в главе 2 методологическая дала ссылку на http://socialpol.ru/otvety-k-ekzamenu-po-socialnoj-ra..

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