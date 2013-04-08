Реферат по экономике

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Закрыт6 заявок147 просмотров

Тема ТЕОРЕМА КОУЗА, ЕЕ КРИТИКА И ЗНАЧЕНИЕ

Выполняется в виде творческой работы, объемом

в 10-15 страниц, интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14.

Тема должна быть достаточно полно раскрыта, сделаны выводы,

а также иллюстрирована примерами из российской действительности

и необходимым статистическим материалом.

Обязательно указать список

использованных источников.

ВВедение и заключение не нужно

Оригинальность не ниже 50%.

12 лет назад
antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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