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Реферат по экономике
Тема ТЕОРЕМА КОУЗА, ЕЕ КРИТИКА И ЗНАЧЕНИЕ
Выполняется в виде творческой работы, объемом
в 10-15 страниц, интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14.
Тема должна быть достаточно полно раскрыта, сделаны выводы,
а также иллюстрирована примерами из российской действительности
и необходимым статистическим материалом.
Обязательно указать список
использованных источников.
ВВедение и заключение не нужно
Оригинальность не ниже 50%.
Заявки фрилансеров
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