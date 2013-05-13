Курсовая - Финансы

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Завершен3 заявки103 просмотра

Вид работы: Курсовая

Предмет: Финансы

Тема работы: Pocсия и мeждyнаpoдные финaнcoвые opганизации

Количество страниц: от 25

срок сдачи: пятница до 19-00

требования: http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.php

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$45
3 дня
10 баллов. Очередное успешное сотрудничество с Марией.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад