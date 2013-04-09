Диплом по автомобильному хозяйству

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Диплом для бакалавриата, поэтому чертежи ген. план и диаграммы не нужны. Годовые отчеты по предприятию имеются. Моя разработка - подъемник (из патента), в архиве также имеется готовый чертеж трактора. Работу только для трактора МТЗ.

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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