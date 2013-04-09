Диплом по автомобильному хозяйству

Диплом для бакалавриата, поэтому чертежи ген. план и диаграммы не нужны. Годовые отчеты по предприятию имеются. Моя разработка - подъемник (из патента), в архиве также имеется готовый чертеж трактора. Работу только для трактора МТЗ.