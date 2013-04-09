Курсовую нужно выполнить на грамотном английском языке. Не перевод с он-лайн переводчика. Выполнить только теоретическую часть: введение 1 страница Глава 1 – 11-15 страниц, заключение 1-1,5 стр. список лит-ры на менее 10 источников. ...
Дописать диплом по рекламе и PR
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есть уже написанный диплом (около 60 страниц - этого достаточно). Исправленный научным руководителем. Но надо ещё его исправлять, а именно, часть удалить или наоборот оставить, согласно комментариям научного руководителя, дописать часть второй главы. Всё сделать в хронологическом порядке. Написать введение и заключение.
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