Дописать диплом по рекламе и PR

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Этические ограничения в наружной рекламе

есть уже написанный диплом (около 60 страниц - этого достаточно). Исправленный научным руководителем. Но надо ещё его исправлять, а именно, часть удалить или наоборот оставить, согласно комментариям научного руководителя, дописать часть второй главы. Всё сделать в хронологическом порядке. Написать введение и заключение.

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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