Дописать диплом по рекламе и PR

Этические ограничения в наружной рекламе

есть уже написанный диплом (около 60 страниц - этого достаточно). Исправленный научным руководителем. Но надо ещё его исправлять, а именно, часть удалить или наоборот оставить, согласно комментариям научного руководителя, дописать часть второй главы. Всё сделать в хронологическом порядке. Написать введение и заключение.