Диплом на тему Проблемы перевода имен собственных

$200
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Завершен2 заявки137 просмотров

Нужен диплом на тему Проблемы_перевода_имен_собственных_в трилогии_Дж.Р.Р.Толкиена_"Властелин колец"

Утвержденный план работы прилагается в файле.

Сроки выполнения указывайте в заявке.

12 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

panther_1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$200
10 дней
Спасибо за работу, Юлия отличный исполнитель, аккуратный и ответственный.
Спасибо за интересную работу.

Заявки фрилансеров

panther_1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад