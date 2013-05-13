Реферат - международное право

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Завершен2 заявки116 просмотров

4 курс

реферат

предмет международное право

тема: "Международные авиаперевозки: понятие и регулирование"

работа содержит: теория

кол-во страниц: 15

шрифт, итн.: 14; 1,5

кол-во источников: на ваше усмотрение

сноски: подстрочные

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$13
3 дня
Спасибо) В срок, качественно!
Спасибо и Вам за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
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