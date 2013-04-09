Бизнес план

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Бизнес-план нужен для студента, не для компании. Поэтому цену прошу писать адекватную.

Предмет: Стратегический менеджмент

Тема плана: Производство и реализация мороженного

Есть образец бизнес-плана на другую тему, по которому нужно строить работу

стоимость и срок?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров