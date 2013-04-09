Диплом по экологическому праву.

Тема - Международное экологическое право: проблемы и перспективы. Объем 50-60 страниц. Будут проверять на антиплагиате. По срокам : нужно сделать до середины мая) Периодически нужно высылать мне готовый материал, чтобы я мог согласовывать его с научным руководителем. Цену предлагаем сами :)