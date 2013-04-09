Бизнес-план нужен для студента, не для компании. Поэтому цену прошу писать адекватную. Предмет: Стратегический менеджмент Тема плана: Производство и реализация мороженного Есть образец бизнес-плана на другую тему, ...
Диплом по экологическому праву.
Тема - Международное экологическое право: проблемы и перспективы. Объем 50-60 страниц. Будут проверять на антиплагиате. По срокам : нужно сделать до середины мая) Периодически нужно высылать мне готовый материал, чтобы я мог согласовывать его с научным руководителем. Цену предлагаем сами :)
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