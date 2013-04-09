Диплом по экологическому праву.

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Тема - Международное экологическое право: проблемы и перспективы. Объем 50-60 страниц. Будут проверять на антиплагиате. По срокам : нужно сделать до середины мая) Периодически нужно высылать мне готовый материал, чтобы я мог согласовывать его с научным руководителем. Цену предлагаем сами :)

12 лет назад
superman91
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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