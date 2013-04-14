Магистерская курсовая по экономике

Предмет: Экономика

Тема:Основные направления развития инновационной активности регионов АИРР (Ассоциации инновационных регионов России)

Тип: kurs2

Объем: 40 листов

Срок: 14.04.13

Пожелания:

Требуется написать Магистерскую курсовую работу по экономике.

Желательны¬й объем работы - примерно 40-45 листов, 14-м шрифтом.

Требования¬ такие:

- придерживаться плану, одобренном¬у науч.руководителем (я его изложил в максимально разжеванном виде). Он в прикреплен¬ном файле.

- по максимуму использовать источники,¬ которые я указал в плане. Я их пришлю по почте (штук 12 документов¬. Остальные найденные источники с указанием названий, авторов и страниц в сноске внизу страниц - только приветствуются)

- и наконец - работа нужна Магистерского уровня, что чуть выше, чем обычный бакалаврский. Т.е. в практической части - хочется увидеть что-то похожее на предложение нового.