Реферат по экономике

$20
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Завершен2 заявки121 просмотр

Предмет, дисциплина: Экономика

Тема работы: Прибыльная производственная деятельность. Нормы прибыли

Содержание: Теория

Объем работы: 15стр

Срок сдачи: 11 апреля не позднее 22.00 мск!

Антиплагиат от 65%

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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