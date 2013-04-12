тема:Coвepшeнcтвoвaниe peaли3aции Moлoдeжнoй пoлитики в гopoдe город и подразделение скажу в ЛС 80 страниц. нужен также преддиплом на 35 стр. преддиплом использовать потом во 2-й главе. есть материал, метода. ...
Реферат по экономике
Предмет, дисциплина: Экономика
Тема работы: Прибыльная производственная деятельность. Нормы прибыли
Содержание: Теория
Объем работы: 15стр
Срок сдачи: 11 апреля не позднее 22.00 мск!
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