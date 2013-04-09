Дипломная по туризму

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Написать часть 2-й главы(аналитика,параграф 2.5, на 5 страниц) и третью главу диплома(методика, 15 страниц)

Teмa: "Pa3pa6oткa peкoMeндaций пo pa3витию этничecкoгo тypи3Ma в TюMeнcкoй o6лacти"

дописать введение, заключение (4-6 стр)

сделать презентацию

Теоретическая часть – 3 слайда.

Аналитическая часть – 6 слайдов

Методическая часть – 27 слайдов.

и речь к предзащите.(10 мин)

есть материал, метода, план написанных, написанная часть дипломной.

план написанных частей - в приложении.

предложить на утверждение ненаписанные части. после утверждения - продолжить.

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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