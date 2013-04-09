тема:Coвepшeнcтвoвaниe peaли3aции Moлoдeжнoй пoлитики в гopoдe город и подразделение скажу в ЛС 80 страниц. нужен также преддиплом на 35 стр. преддиплом использовать потом во 2-й главе. есть материал, метода. ...
Дипломная по туризму
Написать часть 2-й главы(аналитика,параграф 2.5, на 5 страниц) и третью главу диплома(методика, 15 страниц)
Teмa: "Pa3pa6oткa peкoMeндaций пo pa3витию этничecкoгo тypи3Ma в TюMeнcкoй o6лacти"
дописать введение, заключение (4-6 стр)
сделать презентацию
Теоретическая часть – 3 слайда.
Аналитическая часть – 6 слайдов
Методическая часть – 27 слайдов.
и речь к предзащите.(10 мин)
есть материал, метода, план написанных, написанная часть дипломной.
план написанных частей - в приложении.
предложить на утверждение ненаписанные части. после утверждения - продолжить.
срок-стоимость?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Бизнес-план нужен для студента, не для компании. Поэтому цену прошу писать адекватную. Предмет: Стратегический менеджмент Тема плана: Производство и реализация мороженного Есть образец бизнес-плана на другую тему, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Особенности производства по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Требования: объем работы 25стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема - Международное экологическое право: проблемы и перспективы. Объем 50-60 страниц. Будут проверять на антиплагиате. По срокам : нужно сделать до середины мая) Периодически нужно высылать мне готовый материал, чтобы я мог согласовывать его с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Упpaвление пpeдпринимательской дeятельностью Тема работы: Пpoблемы мaлого бизнecа в Poссии и пyти его пpeодоления Количество страниц: 28-30 Срoк сдачи: 13-04-2013 требования прикрепленыЗавершен12 лет назад
Предмет: Экономика Тема:Основные направления развития инновационной активности регионов АИРР (Ассоциации инновационных регионов России) Тип: kurs2 Объем: 40 листов Срок: 14.04.13 Пожелания: Требуется написать Магистерскую курсовую работу по экономике. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема работы: Психокоррекция школьной тревожности. Количество листов: 50-70 Работа: Теория+Практика От клиента: Работа должна быть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Караул, срочно нужна дипломная работа на тему: «Вид атак в ip сетях и методы защиты от них» Объем 20-30стр. Обязательно нужно сделать анализ существующих методов, и может добавить что нибудь свое. Новизна приветствуется, какая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
вид работы: диплом тема: Финансовая устойчивость страховой компании и ее обеспечение (на примере ООО СК "ВТБ-Страхование") до 11 апреля прислать преподавателю 1ю главу диплома. до 25 апреля 2ю главу ...Завершен12 лет назад
- $200
Нужен диплом на тему Проблемы_перевода_имен_собственных_в трилогии_Дж.Р.Р.Толкиена_"Властелин колец" Утвержденный план работы прилагается в файле. Сроки выполнения указывайте в заявке.Завершен12 лет назад