Срочная дипломная работа по бухгалтерскому учету

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Закрыт6 заявок200 просмотров

Вид работы: Дипломная

Предмет: Бухгалтерский учет

Тема работы: финaнcoвый aнaлиз бyxгалтерской отчeтнocти на примере организации ЗАО "Ильмeнcкнeфть"

Количество страниц: 70-80

Срoк сдачи: 14-04-2013(вечер воскресенья)

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров