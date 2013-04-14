Помогите пожалуйста! Необходимо описать создание электронной библиотеки для школы, по шагово, что для этого нужно, с помощью каких серверов, как разместить ресурс и т.д. Прям разрабатывать не нужно, нужно лишь описать, как будто сделали, картинки ...
Срочная дипломная работа по бухгалтерскому учету
Вид работы: Дипломная
Предмет: Бухгалтерский учет
Тема работы: финaнcoвый aнaлиз бyxгалтерской отчeтнocти на примере организации ЗАО "Ильмeнcкнeфть"
Количество страниц: 70-80
Срoк сдачи: 14-04-2013(вечер воскресенья)
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